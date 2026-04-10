La Primera Mañana
10 de abril de 2026 - 09:14

AUDIO: ¿Puede la inteligencia artificial ser juez? Esto dice la Constitución, según ministro de la Corte

Ministro Víctor Ríos Ojeda. Judiciales 04-11-2025
Ministro Víctor Ríos Ojeda. Judiciales 04-11-2025Gentileza