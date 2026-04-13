La Primera Mañana
13 de abril de 2026 - 07:30

AUDIO: Presidente de Aneaes afirma que no hubo “pronunciamientos oficiales” sobre críticas de embajador brasileño a carreras paraguayas de Medicina

José Fernando Duarte Penayo, presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior . foto gent prensa Senado.
José Fernando Duarte Penayo, presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior . foto gent prensa Senado.