La Primera Mañana
16 de septiembre de 2026 a la - 08:29

AUDIO: ¿Tensión en el cartismo? Maidana pide “calmar las aguas” y adelanta conversación entre Alliana y Cartes

Derlis Maidana vestido en traje oscuro, habla a un micrófono con logotipo de ABC Color, rodeado de personas en un evento exterior.
Jesús Riveros
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