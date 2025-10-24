Momento Justo

AUDIO. Derecho UNA: José Agustín Fernández debe asumir en Derecho UNA

El camarista explicó todo el proceso que se vivió y se vive en el estamento docente luego de las denuncias hechas por profesores hacia Jorge Bogarín, representante no docente a quien acusan de intentar impulsar cambios en el reglamento docente, para copar la sede del barrio Trinidad.

24 de octubre de 2025 - 21:07
fotomail 06-03-2023 judiciale José Agustín Fernández Rodríguez, expuso en las audiencias públicas para la Corte Suprema. 06-03-2023 William Vera
