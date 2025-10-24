Momento Justo

AUDIO. Un sicario se hizo pasar por chipero para perpetrar un asesinato

Un sicario se hizo pasar por vendedor de chipas para acercarse a su objetivo y luego sacó de su canasta un arma con la que lo acribilló. Sucedió en una cancha de piki voley de Saltos del Guairá.

24 de octubre de 2025 - 21:14
