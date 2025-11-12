Momento Justo
AUDIO. Funcionarios del MP confirman huelga general como medida de presión al Senado

Fachada del Ministerio Público
Los sindicatos de funcionarios del Ministerio Público (MP) informaron al fiscal general del Estado Dr. Emiliano Rolón Fernández que van a huelga general por 30 días, desde el próximo martes 18 de noviembre. La medida se llevará a cabo esperando que la Cámara de Senadores incluya el aumento salarial para los funcionarios para el 2026.