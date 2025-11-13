Momento Justo
AUDIO. Amenaza de bomba en el Centro Regional de Educación en Pedro Juan Caballero

Intervención de agentes policiales tras una amenaza de bomba en el Centro Regional de Educación de Pedro Juan Caballero.Gentileza

Desde la Dirección de Policía de Amambay se movilizaron los efectivos ante una amenaza de bomba en el Centro Regional de Educación de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Los agentes policiales no encontraron explosivo alguno, pero el predio fue evacuado y las clases del turno noche fueron suspendidas.