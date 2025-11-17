AUDIO. Acuerdo desactiva huelga de funcionarios del Ministerio Público

Representantes del Ministerio Público, empleados y funcionarios, entre ellos, alcanzaron un acuerdo que finalmente frenó la realización de la huelga, que debía iniciarse a la medianoche del martes de 18 de noviembre. Esto, atendiendo a que en el Poder Legislativo sigue vigente el proceso y se podría tener consideración hacia la exigencia de los trabajadores.