No tiene nombre
06 de diciembre de 2025 - 23:44

AUDIO: Arnaldo Samaniego, precandidato: “Nuestros adversarios son deudas, ciudad sucia, falta de infraestructura”

Senador Arnaldo Samaniego (ANR - Fuerza Republicana), exintendente de Asunción y precandidato a la Intendencia de Asunción.
Senador Arnaldo Samaniego (ANR - Fuerza Republicana), exintendente de Asunción y precandidato a la Intendencia de Asunción.ABC Cardinal