No tiene nombre
10 de enero de 2026 - 12:27

AUDIO: Latorre considera necesario debatir sobre el destino de la caja jubilatoria parlamentaria

El presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre en los estudios de la ABC 730 AM.
El presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre en los estudios de la ABC 730 AM.Arcenio Acuña Rojas