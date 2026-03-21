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21 de marzo de 2026 - 10:55

AUDIO: Deuda del gobierno con proveedores del Estado: “El dinero está pero no hay gestión”, dice Samaniego

entrvista en radio cardinal,a la senadora de la nacion por capital Lilian Samaniego.21 de marzo del 2026.foto Pedro Gonzalez
entrvista en radio cardinal,a la senadora de la nacion por capital Lilian Samaniego.21 de marzo del 2026.foto Pedro Gonzalez Pedro Gonzalez