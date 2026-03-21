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21 de marzo de 2026 - 10:24

AUDIO: Titular del Indi se embarra más tratando de justificar traslado inhumano de cadáver de indígena

Pobladores de la comunidad Damasco, en Laguna Negra, retuvieron un vehículo del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) tras recibir los restos de un joven en condiciones que consideran inhumanas.
Pobladores de la comunidad Damasco, en Laguna Negra, retuvieron un vehículo del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) tras recibir los restos de un joven en condiciones que consideran inhumanas.