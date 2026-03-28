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28 de marzo de 2026 - 11:54

AUDIO: Disidencia colorada no puede rodearse de gente averiada, dice Centurión

Apoderado de Arnaldo Samaniego, Juan Villalba y su jefe de campaña Iván Arévalo junto a Óscar Nenecho Rodriguez De alejandro.acosta <alejandro.acosta@abc.com.py> Destinatario foto <foto@abc.com.py> Fecha 27-03-2026
Apoderado de Arnaldo Samaniego, Juan Villalba y su jefe de campaña Iván Arévalo junto a Óscar Nenecho Rodriguez De alejandro.acosta <alejandro.acosta@abc.com.py> Destinatario foto <foto@abc.com.py> Fecha 27-03-2026