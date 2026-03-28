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28 de marzo de 2026 - 12:01

AUDIO: Ingreso de “carruajes” como “Chaqueñito” al Congreso fue por máquinas de votación “tocadas”, según senadora

Senadora Yolanda Paredes en el programa No Tiene Nombre de la AM 730 Cardinal. Politica 28-03-2026
Senadora Yolanda Paredes en el programa No Tiene Nombre de la AM 730 Cardinal. Politica 28-03-2026Heber Carballo