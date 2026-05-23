No tiene nombre
23 de mayo de 2026 a la - 10:50

AUDIO: Municipales 2026: “Estamos convencidos que vamos a ganar el 7 de junio y que habrá voto castigo”, dice Arnaldo Samaniego

El candidato a intendente de Asunción por la disidencia colorada, senador Arnaldo Samaniego.
El candidato a intendente de Asunción por la disidencia colorada, senador Arnaldo Samaniego.Arcenio Acuña Rojas