AUDIO. Pobladores de un asentamiento siguen utilizando un puente en deplorable estado

Pobladores de un asentamiento ubicado en la zona de la cárcel regional de la ciudad de Pedro Juan Caballero, desde hace años, utilizan un precario y peligroso puente de madera ante la total inacción de las autoridades locales y del Gobierno Central. Aseguraron que solicitaron insistentemente una solución al problema y que solo recibieron promesas de los responsables de las instituciones del Estado.