Periodísticamente

AUDIO: Senado posterga por 15 días el tratamiento de la Ley de Protección a Periodistas

15 de octubre de 2025 - 18:16
Sesion de la camara del Senado en el Congreso Hoy 15 de Octubre de 2025 Gustavo Machado
Sesion de la camara del Senado en el Congreso Hoy 15 de Octubre de 2025 Gustavo MachadoGustavo Machado