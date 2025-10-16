Periodísticamente

AUDIO. Allanamientos por el caso Moral dejan un detenido

Finalizó la serie de allanamientos llevada a cabo en Ciudad del Este cómo parte de las investigaciones para encontrar a los autores del asesinato del Teniente Coronel Guillermo Moral. Una persona quedó detenida pero las autoridades aún no confirmaron el grado de participación en el hecho.

16 de octubre de 2025 - 19:40
Allanamientos en Ciudad del Este por el crimen del teniente coronel Guillermo Moral. 16-10-2025
Allanamientos en Ciudad del Este por el crimen del teniente coronel Guillermo Moral. 16-10-2025Gentileza