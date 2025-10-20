Periodísticamente

AUDIO. Familiares denuncian irregularidades en la nueva cárcel de mujeres de Emboscada

Familiares de mujeres privadas de libertad se manifestaron frente a la nueva correccional de mujeres en Emboscada denunciando malos tratos y vejaciones a las que son sometidas las reclusas.

20 de octubre de 2025 - 15:01
