AUDIO. Matan a tiros a un hombre en el patio de Shopping China en Pedro Juan Caballero

Un hombre fue blanco de ataque a balazos en el predio del Shopping China en Pedro Juan Caballero. Según datos preliminares la víctima fue sorprendida por desconocidos fuertemente armados que abrieron fuego sin mediar palabras; posteriormente huyeron del lugar del hecho.

20 de octubre de 2025 - 14:44
SICARIATO EN PJC
