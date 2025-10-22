AUDIO. Continúa el incendio forestal en Bahía Negra

Un incendio forestal en la zona de Bahía Negra, Chaco, inició el pasado 15 de octubre. El informe matutino del Instituto Forestal Nacional (Infona), señala que este miércoles se registran más de 20 focos activos. El Ministerio de Defensa informa que fue enviado un helicóptero más, por la acuciante necesidad.