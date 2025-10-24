Periodísticamente

AUDIO. Denuncian una supuesta negligencia médica en el Hospital Militar

Una denuncia de negligencia médica habría ocurrido en el Hospital Militar. Según la denuncia de la madre, su hijo de solo 2 meses. Ingreso a las 07: 30 Hs y a las 09:30 Hs le avisaron que tuvo un broncoespasmo y falleció.

24 de octubre de 2025 - 15:43
Fachada del Hospital Militar, donde se realizan las cirugías gratuitas para mujeres.
Fachada del Hospital Militar, donde se realizan las cirugías gratuitas para mujeres.