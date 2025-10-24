AUDIO. Denuncian una supuesta negligencia médica en el Hospital Militar

Una denuncia de negligencia médica habría ocurrido en el Hospital Militar. Según la denuncia de la madre, su hijo de solo 2 meses. Ingreso a las 07: 30 Hs y a las 09:30 Hs le avisaron que tuvo un broncoespasmo y falleció.