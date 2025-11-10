AUDIO. Inicia la campaña de vacunación contra el dengue

La vacunación contra el dengue iniciará la próxima semana, priorizando a niños de 6 a 8 años. La campaña se focalizará en 16 municipios de alta incidencia, anunció el PAI. Autoridades sanitarias informaron que, por precaución y tomando el ejemplo de países vecinos, todos los niños vacunados deberán permanecer en observación durante 60 minutos tras la dosificación.