Periodísticamente
10 de noviembre de 2025 - 15:24

AUDIO. Opositores de Ciudad del Este deben continuar con el camino de la unidad para el 2026

Miguel Prieto, Dani Mujica y María Ester Portillo
María Portillo, intendente interina de Ciudad del Este analizó la victoria de Daniel Pereira Mujica en las elecciones municipales del fin de semana. La política liberal insistió en que así cómo diferentes sectores trabajaron en conjunto para estas elecciones, así lo deben hacer en las municipales del 2026