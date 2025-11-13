Periodísticamente
13 de noviembre de 2025 - 16:40

AUDIO. Crisis del transporte público interno en Asunción se soluciona con el aumento del pasaje, según concejal

Colectivos de la Línea 16.2, de la empresa La Unión S.R.L. podrían sufrir un cambio de itinerario que los alejaría del barrio Salvador del Mundo. El motivo es el estado de la calle Gómez Brizuela.
Colectivos de la Línea 16.2, de la empresa La Unión S.R.L. podrían sufrir un cambio de itinerario que los alejaría del barrio Salvador del Mundo. El motivo es el estado de la calle Gómez Brizuela.Luis Lopez Nery Huerta

Para el concejal Javier Pintos, el deterioro y desaparición de lineas de transporte público que dependen de la Municipalidad de Asunción se debe a que las mismas no reciben un subisidio para operar cómo las del área metropolitana y lo que les ingresa por el monto actual por pasajes, no alcanza para cubrir los costos operativos.