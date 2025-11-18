Periodísticamente
18 de noviembre de 2025 - 16:18

AUDIO. Continúan las investigaciones sobre el oro hallado en el aeropuerto

El funcionario de Dinac Gustavo Ismael Britos Orlando (chaleco azul), el pasajero Aquiles José Andrés Denis Di Lascio (campera oscura) y el pasajero Fernando Antonio Peralta Zaván (camisa blanca), tras su detención en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque.
El fiscal Alejandro Cardozo dio detalles sobre las investigaciones y los procesos que se llevan a cabo sobre el hallazgo de lingotes de oro en el aeropuerto Silvio Pettirossi.