18 de noviembre de 2025 - 15:31

AUDIO. Debate el proyecto de reforma del transporte público

Sesion de la camara de diputados en el congreso Hoy 18 de Noviembre de 2025 Gustavo Machado
En Cámara de Senadores debaten sobre el proyecto presentado por el oficialismo para la reforma del transporte público de pasajeros.