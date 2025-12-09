Periodísticamente
09 de diciembre de 2025 - 20:33

AUDIO: ¿Se adelantan las vacaciones de invierno?: Esto dicen desde el MEC

El ministro de Educación y Ciencias Luis Fernando Ramírez, pidió escuchar todas las versiones y reiteró que en estos casos es fundamental la prudencia antes de tomar medidas definitivas.
El ministro de Educación y Ciencias Luis Fernando Ramírez, pidió escuchar todas las versiones y reiteró que en estos casos es fundamental la prudencia antes de tomar medidas definitivas.