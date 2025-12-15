Periodísticamente
15 de diciembre de 2025 - 19:48

AUDIO: “Reforma no se detiene”, dice viceministro de Transporte ante inminente huelga de choferes

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, habla con los medios de comunicación anunciando que la reunión entre choferes, el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo entró en cuarto intermedio hasta mañana.