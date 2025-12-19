Periodísticamente
19 de diciembre de 2025 - 21:26

AUDIO: Vecinos de Tablada exigen el cumplimiento de la prohibición de faenamiento

Frigoríficos de Tablada Nueva y Virgen de Fátima aún no presentaron su plan de retiro de la zona. En diciembre vence el plazo para el cese de actividades de faenamiento en el sitio.
ARCENIO ACUÑA