Periodísticamente
23 de diciembre de 2025 - 21:02

AUDIO: Estiman que unos 1.300.000 pasajeros pasarán por el Aeropuerto Silvio Pettirossi durante las fiestas de Fin de Año

Silvio Pettirossi se llena de emoción con el regreso de paraguayos para las fiestas de fin de año
Brian Cáceres, ABC TV