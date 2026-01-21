Periodísticamente
21 de enero de 2026 - 15:48

AUDIO. Comisión Permanente vuelve a postergar el debate sobre el caso Mafia de los pagarés

Víctimas de la Mafia de los pagarés claman por la aplicación de la ley de embargos, luego que se volviera a postergar el tratamiento sobre su situación por parte de la Comisión Permanente del Congreso. Los afectados señalan que varias víctimas siguen con muchos problemas e, inclusive, siguen apareciendo nuevas denuncias.