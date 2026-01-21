Periodísticamente
21 de enero de 2026 - 15:28

AUDIO. Héctor Cristaldo (UGP) sobre la reforma de la Caja Fiscal: “Si se hacen los ajustes graduales, vamos a tener controlada la situación hasta 2035”

El IVA fue mencionado como una alternativa extrema para financiar la Caja Fiscal en medio del debate sobre la reforma jubilatoria.
El titular de la Unión de Gremios de la Producción se refirió a las reformas que proyecta el gobierno para la Caja Fiscal. El productor dijo que el sistema tal cómo está, ya no tiene sustento y va camino al colapso. Sostuvo que si los ajustes se aplican de manera gradual, el flujo será sostenible hasta el 2035.