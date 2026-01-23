AUDIO. Niña indígena de 3 años murió de hambre y fiscala abre causa penal contra sus padres

Una niña de 3 años falleció esta semana por desnutrición en una comunidad indígena de Amambay. En consecuencia, la fiscala de turno de Pedro Juan Caballero dispuso que sus padres sean detenidos. Desde el Ministerio Público abrieron causa por violación del deber de cuidado y no descartan una investigación por homicidio culposo.