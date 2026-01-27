Periodísticamente
27 de enero de 2026 - 16:10

AUDIO. Extorsión policial: caen suboficiales cuando esperaban el pago de US$ 10.000 para liberar a dos brasileños y una paraguaya

Tres hombres identificados como policías habrían intentado extorsionar a pareja en Asunción.
Cuatro suboficiales de la Policía Nacional fueron aprehendidos esta mañana cuando presuntamente aguardaban frente a un hotel céntrico de esta ciudad el pago de 10.000 dólares como parte de una extorsión para liberar a dos brasileños y a una paraguaya.