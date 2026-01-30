Periodísticamente
30 de enero de 2026 - 14:38

AUDIO. Asalto a local de venta de celulares deja dos muertos en Ciudad del Este

El asalto a un local de venta de celulares dejó como saldo dos fallecidos.
Un violento asalto a un local de venta de celulares en Ciudad del Este dejó como saldo una comerciante fallecida y uno de los presuntos asaltantes abatido. Un segundo involucrado en el asalto fue detenido por agentes policiales luego de intentar huir a pie del lugar.