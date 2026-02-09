Periodísticamente
09 de febrero de 2026 - 18:57

AUDIO: Caja Fiscal: ministro reconoce apertura de docentes para modificar la edad mínima

El ministro Carlos Fernández Valdovinos, durante una reunión de trabajo con la Comisión de Legislación del Senado y diferentes gremios sobre el proyecto de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público o la Caja Fiscal, en el Congreso Nacional.