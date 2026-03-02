Periodísticamente
02 de marzo de 2026 - 15:18

AUDIO. Hoy vence el plazo para la inscripción de precandidaturas a las municipales

El presidente de la ANR, Horacio Cartes, junto a Elías Mosqueira, más conocido como "El Princi" de la Chacarita.
Santiago Brizuela, presidente del Tribunal Electoral Partidario de la ANR explicó el calendario que desarrollarán con miras a sus internas. Destacó que tienen alrededor de 16.800 precandidatos inscriptos y poco más de 2.800.000 afiliados habilitados para votar.