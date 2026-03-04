Periodísticamente
04 de marzo de 2026 - 15:59

AUDIO. Juan Martens: “Hay que desmontar la narcocultura”

Juan Martens, criminólogo.
El criminólogo Juan Martens reflexionó sobre la condena al senador colorado Erico Galeano. Por un lado explicó que una condena para un integrante del esquema de Sebastián Marset representa un precedente muy importante. Por otro lado, instó a eliminar la narco cultura y el rechazo social al narcotráfico.