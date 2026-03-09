Periodísticamente
09 de marzo de 2026 - 15:09

AUDIO. Caja Fiscal: docentes se mantienen cautos y niegan acuerdo

Silvio Piris, presidente de la FEP.
Silvio Piris, presidente de la FEP.

Silvio Piris, secretario general de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), indicó que si bien se han obtenido avances importantes, no pueden afirmar que hay un acuerdo total.