10 de marzo de 2026 - 15:49

AUDIO. Manifestaciones docentes continuarán en los próximos días.

Paro docente: si viaja menos y no hay corrupción, la plata alcanza, reclaman en Itapúa
Gabriel Espínola de la OTEP destacó el acompañamiento de sus compañeros y adelantó que las movilizaciones continuarán en los próximos días con la llegada de grupos docentes del interior del país.