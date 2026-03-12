Periodísticamente
AUDIO. Docentes de la UNA se movilizarán para exigir su inclusión en la reforma de la Caja Fiscal

Docentes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) convocan a una movilización frente al Rectorado en rechazo al proyecto de reforma de la Caja Fiscal. Desde el gremio señalan que el sector no fue incluido en uno de los artículos del proyecto de ley analizado en el Congreso, situación que generó malestar entre los educadores.