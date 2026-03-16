Periodísticamente
16 de marzo de 2026 - 20:10

AUDIO: Caja Fiscal: directores y docentes confirman “paro total” de clases para este martes

Con multitudinarias marchas, los docentes vienen presionando para flexibilizar la reforma de la Caja Fiscal.
Con multitudinarias marchas, los docentes vienen presionando para flexibilizar la reforma de la Caja Fiscal.Gentileza