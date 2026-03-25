Periodísticamente
25 de marzo de 2026 - 20:14

AUDIO: Confirman fecha de inicio del juicio oral para cinco acusados por el asesinato de María Fernanda Benítez

María Fernanda Benítez tenía 17 años y estaba embarazada. Fue víctima de feminicidio: su agresor la atacó con brutalidad y la quemó viva. Murió por inhalación de humo, en un acto de extrema violencia que sacudió al país.
María Fernanda Benítez tenía 17 años y estaba embarazada. Fue víctima de feminicidio: su agresor la atacó con brutalidad y la quemó viva. Murió por inhalación de humo, en un acto de extrema violencia que sacudió al país.