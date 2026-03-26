Periodísticamente
26 de marzo de 2026 - 21:42

AUDIO: ¿Configura un hecho penal el audio atribuido a “Chaqueñito”?: esto dice un penalista

Javier "Chaqueñito" Vera, senador cartista. Salvado por segunda vez de una expulsión gracias a los senadores colorados y liberocartistas.
Javier "Chaqueñito" Vera, senador cartista. Salvado por segunda vez de una expulsión gracias a los senadores colorados y liberocartistas.Senado