Periodísticamente
26 de marzo de 2026 - 21:40

AUDIO: Ministro de Niñez pide a Fiscalía investigar audios atribuidos a Chaqueñito

Javier "Chaqueñito" Vera, en una foto difundida en sus redes sociales.
Javier "Chaqueñito" Vera, en una foto difundida en sus redes sociales.