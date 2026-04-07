Periodísticamente
07 de abril de 2026 - 20:58

AUDIO: Caso Hernán Rivas: critican “silencio cómplice” de gremios de magistrados

JURAMENTO DE HERNAN RIVAS ANTE EL JEM De Ariel Espinoza <ariel.espinoza@abc.com.py> Destinatario Fotografía <foto@abc.com.py> Fecha 02-09-2025
JURAMENTO DE HERNAN RIVAS ANTE EL JEM De Ariel Espinoza <ariel.espinoza@abc.com.py> Destinatario Fotografía <foto@abc.com.py> Fecha 02-09-2025Gentileza