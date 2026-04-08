Periodísticamente
08 de abril de 2026 - 19:07

AUDIO: Borda expone doble cara fiscal: del brillo en el BID a la “economía de guerra”

El ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos y el presidente de la República, Santiago Peña.
El ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos y el presidente de la República, Santiago Peña.Gentileza