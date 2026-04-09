Periodísticamente
09 de abril de 2026 - 21:38

AUDIO: Dalia López ya salió del hospital y esto dicen sus estudios

La empresaria Dalia López llegó al Hospital Central Policial Rigoberto Caballero en medio de una fuerte custodia policial.
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