Atendieron a 23.100 peregrinos

Enrique Bellasai, aseguró que el trabajo fue exitoso. "Cumplimos el objetivo", aseguró."Llegamos con mayor rapidez, calidad y calidez humana", dijo el médico Enrique Bellasai, director del centro de Emergencias Médicas y coordinador del operativo que montó el Ministerio de Salud Pública en Caacupé.



El profesional dijo a la 780 AM que las metas trazadas este año se cumplieron. Aseguró que la presencia del sistema de salud se sintió camino a la capital espiritual del Paraguay.



Las unidades de salud atendieron a 23.100 personas en total. Señaló que el caso más grave se produjo en la mañana de este martes, cuando un joven falleció súbitamente frente a la basílica, minutos antes de que se inicie la misa central que presidió el obispo Claudio Giménez.



Manifestó que el sistema de salud implementó una novedad este año. Se refirió a las clínicas móviles, que permitieron brindar una atención casi personalizada y más cálida a los pacientes.



"Me tocó el orgullo de ser el coordinador. El trabajo fue de los compañeros, que hicieron un trabajo eficiente", señaló.



Entre los acontecimientos más importantes, el Dr. Bellasai destacó la atención de tres mujeres embarazadas que tuvieron que ser derivadas a centros asistenciales en ambulancias por el gran esfuerzo que hicieron para caminar hasta la basílica de Caacupé.



Indicó que el hospital regional de Caacupé también atención a tres intoxicados leves, que fueron afectados por alimentos que se vendían en las calles. Estas personas fueron dadas de alta casi inmediatamente.



"No tenemos nada que lamentar", sentenció el entrevistado.